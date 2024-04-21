Meteorolojiden sert uyarılar: dikkatli olun!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri, Antalya ve Burdur'un doğu Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı