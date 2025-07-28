Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusu için fırtına ve toz taşınımı uyarısı yaptı. İç kesimlerde sıcaklık 5 dereceye kadar artacak. İşte il il hava durumu tahminleri…
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu ve Güneydoğu’da etkili olacak
Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Toz nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA
4 bölge için fırtına uyarısı yapıldı
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
SICAKLIK 5 DERECE ARTACAK
İç kesimlerde sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji, hava sıcaklığının iç bölgelerde 3 ila 5 derece artacağını, Türkiye genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.
İSTANBUL’DA HAVA DURUMU
Kent genelinde açık ve sıcak bir gün
İstanbul’da hava 23 dereceyle başlayacak, gün içinde 36 dereceye kadar çıkacak. Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
Denizli ve Manisa’da sıcaklık 43 dereceye kadar çıkacak. İzmir’de 39, Afyonkarahisar’da 40 derece bekleniyor.
DOĞU AKDENİZ’DE YAĞIŞ VAR
Toroslar çevresinde sağanak görülebilir
Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
İÇ ANADOLU 42 DERECEYİ BULACAK
İç Anadolu’da Çankırı 42, Ankara ve Konya 40, Eskişehir 41 dereceyi görecek. Bölgenin güneydoğusunda fırtına riski var.
DOĞU ANADOLU’DA TOZ VE FIRTINA
Doğu Anadolu’da toz taşınımı ve fırtına bekleniyor. Malatya’da sıcaklık 42, Kars’ta 34 derece olacak.
GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA 45 DERECE
Diyarbakır’da sıcaklık 45 dereceyi bulacak. Gaziantep 40, Siirt 43, Mardin 41 derece olacak.