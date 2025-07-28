Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak?

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA



4 bölge için fırtına uyarısı yapıldı



Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.