Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusu için fırtına ve toz taşınımı uyarısı yaptı. İç kesimlerde sıcaklık 5 dereceye kadar artacak. İşte il il hava durumu tahminleri…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? - Resim: 1

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu ve Güneydoğu’da etkili olacak

Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Toz nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği belirtildi.

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Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? - Resim: 2

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

4 bölge için fırtına uyarısı yapıldı

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? - Resim: 3

SICAKLIK 5 DERECE ARTACAK

İç kesimlerde sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji, hava sıcaklığının iç bölgelerde 3 ila 5 derece artacağını, Türkiye genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

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Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? - Resim: 4

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

Kent genelinde açık ve sıcak bir gün

İstanbul’da hava 23 dereceyle başlayacak, gün içinde 36 dereceye kadar çıkacak. Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

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Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? - Resim: 5

EGE BÖLGESİ

Denizli ve Manisa’da sıcaklık 43 dereceye kadar çıkacak. İzmir’de 39, Afyonkarahisar’da 40 derece bekleniyor.

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Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? - Resim: 6

DOĞU AKDENİZ’DE YAĞIŞ VAR

Toroslar çevresinde sağanak görülebilir

Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? - Resim: 7

İÇ ANADOLU 42 DERECEYİ BULACAK

İç Anadolu’da Çankırı 42, Ankara ve Konya 40, Eskişehir 41 dereceyi görecek. Bölgenin güneydoğusunda fırtına riski var.

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Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? - Resim: 8

DOĞU ANADOLU’DA TOZ VE FIRTINA

Doğu Anadolu’da toz taşınımı ve fırtına bekleniyor. Malatya’da sıcaklık 42, Kars’ta 34 derece olacak.

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Meteoroloji’den sıcaklık, toz taşınımı ve fırtına uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? - Resim: 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA 45 DERECE

Diyarbakır’da sıcaklık 45 dereceyi bulacak. Gaziantep 40, Siirt 43, Mardin 41 derece olacak.

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