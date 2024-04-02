Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...

Meteoroloji 2 Nisan 2024 için hava durumu tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

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Editör: Yağmur Biçen
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Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu... - Resim: 1

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu... - Resim: 2

MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu... - Resim: 3

EDİRNE 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

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Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu... - Resim: 4

EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

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