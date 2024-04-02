Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
Meteoroloji 2 Nisan 2024 için hava durumu tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu