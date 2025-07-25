Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü yurt genelinde sıcaklıkların daha da artacağını açıkladı. Bazı illerde 45 dereceye ulaşacak sıcaklıklar için vatandaşlara saat 11.00-16.00 arası dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 1

METEOROLOJİDEN KIRMIZI UYARI: PAZAR GÜNÜ ATEŞ GİBİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Temmuz Pazar günü için aşırı sıcak uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, iç ve doğu bölgelerde ise 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında açık alanlardan uzak durulması istendi.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 2

ANKARA 40 DERECEYİ GÖRECEK

Başkentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak. Uzmanlar açık alanlarda uzun süre kalınmaması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 3

İSTANBUL’DA SICAKLIK 35 DERECE

İstanbul’da nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha yüksek olacak.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 4

İZMİR 40 DERECEYİ AŞACAK

Ege’nin büyük kentlerinden İzmir’de pazar günü sıcaklık 40 dereceye dayanacak.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 5

DİYARBAKIR’DA 45 DERECE

Sıcaklık rekoru Güneydoğu’da kırılacak. Diyarbakır’da hava 45 dereceyi bulacak.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 6

ŞANLIURFA 45 DERECE

Urfa’da da 45 derece sıcaklık bekleniyor. Vatandaşlara sık su tüketimi önerildi.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 7

KAYSERİ 40 DERECE

İç Anadolu’nun önemli şehirlerinden Kayseri de sıcak hava dalgasından etkilenecek.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 8

MALATYA 43 DERECE

Malatya’da pazar günü 43 derece sıcaklık bekleniyor.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 9

MUĞLA 41 DERECE

Turizm bölgelerinden Muğla'da sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 10

ANTALYA 38 DERECE

Antalya’da nem oranı da yüksek. Sıcak hava tatilcileri zorlayabilir.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 11

BURSA 39 DERECE

Marmara’nın önemli şehirlerinden Bursa’da sıcaklık 39 dereceyi bulacak.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 12

KONYA 40 DERECE

Konya’da da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 13

AYDIN 43 DERECE

Ege’nin sıcak illerinden Aydın’da da yüksek sıcaklık uyarısı var.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 14

EDİRNE 40 DERECE

Trakya bölgesinde Edirne 40 dereceyi görecek.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 15

BAYBURT 36 DERECE

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinden Bayburt’ta sıcaklık 36 derece olacak.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 16

ÇORUM 41 DERECE

Karadeniz’in iç kesimlerinden Çorum’da sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 17

ÇANKIRI 42 DERECE

Çankırı’da sıcaklıklar 42 dereceyi bulacak.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 18

SİVAS 40 DERECE

İç Anadolu’nun serinliğiyle bilinen Sivas’ta bile 40 derece bekleniyor.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 19

ERZURUM 34 DERECE

Erzurum’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 20

ADANA 38 DERECE

Sıcaktan bunalan Adanalılara bir uyarı daha geldi. Pazar günü sıcaklık 38 dereceyi geçecek

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Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın! - Resim: 21

GENEL UYARI: RİSK SAATLERİNE DİKKAT

11.00 – 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması öneriliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk yüksek.

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