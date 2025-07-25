Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü yurt genelinde sıcaklıkların daha da artacağını açıkladı. Bazı illerde 45 dereceye ulaşacak sıcaklıklar için vatandaşlara saat 11.00-16.00 arası dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı.
METEOROLOJİDEN KIRMIZI UYARI: PAZAR GÜNÜ ATEŞ GİBİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Temmuz Pazar günü için aşırı sıcak uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, iç ve doğu bölgelerde ise 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında açık alanlardan uzak durulması istendi.
ANKARA 40 DERECEYİ GÖRECEK
Başkentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak. Uzmanlar açık alanlarda uzun süre kalınmaması uyarısında bulundu.
İSTANBUL’DA SICAKLIK 35 DERECE
İstanbul’da nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha yüksek olacak.
İZMİR 40 DERECEYİ AŞACAK
Ege’nin büyük kentlerinden İzmir’de pazar günü sıcaklık 40 dereceye dayanacak.
DİYARBAKIR’DA 45 DERECE
Sıcaklık rekoru Güneydoğu’da kırılacak. Diyarbakır’da hava 45 dereceyi bulacak.
ŞANLIURFA 45 DERECE
Urfa’da da 45 derece sıcaklık bekleniyor. Vatandaşlara sık su tüketimi önerildi.
KAYSERİ 40 DERECE
İç Anadolu’nun önemli şehirlerinden Kayseri de sıcak hava dalgasından etkilenecek.
MALATYA 43 DERECE
Malatya’da pazar günü 43 derece sıcaklık bekleniyor.
MUĞLA 41 DERECE
Turizm bölgelerinden Muğla'da sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.
ANTALYA 38 DERECE
Antalya’da nem oranı da yüksek. Sıcak hava tatilcileri zorlayabilir.
BURSA 39 DERECE
Marmara’nın önemli şehirlerinden Bursa’da sıcaklık 39 dereceyi bulacak.
KONYA 40 DERECE
Konya’da da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak.
AYDIN 43 DERECE
Ege’nin sıcak illerinden Aydın’da da yüksek sıcaklık uyarısı var.
EDİRNE 40 DERECE
Trakya bölgesinde Edirne 40 dereceyi görecek.
BAYBURT 36 DERECE
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinden Bayburt’ta sıcaklık 36 derece olacak.
ÇORUM 41 DERECE
Karadeniz’in iç kesimlerinden Çorum’da sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.
ÇANKIRI 42 DERECE
Çankırı’da sıcaklıklar 42 dereceyi bulacak.
SİVAS 40 DERECE
İç Anadolu’nun serinliğiyle bilinen Sivas’ta bile 40 derece bekleniyor.
ERZURUM 34 DERECE
Erzurum’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek.
ADANA 38 DERECE
Sıcaktan bunalan Adanalılara bir uyarı daha geldi. Pazar günü sıcaklık 38 dereceyi geçecek
GENEL UYARI: RİSK SAATLERİNE DİKKAT
11.00 – 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması öneriliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk yüksek.