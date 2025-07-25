Meteoroloji’den uyarı: 27 Temmuz Pazar günü açık alanda bulunmayın!

METEOROLOJİDEN KIRMIZI UYARI: PAZAR GÜNÜ ATEŞ GİBİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Temmuz Pazar günü için aşırı sıcak uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, iç ve doğu bölgelerde ise 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında açık alanlardan uzak durulması istendi.