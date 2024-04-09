Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Meteoroloji bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte 9 Nisan hava durumu...
EDİRNE 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli
A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 12°C, 25°C
Az bulutlu
MUĞLA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Kaş ve Demre çevreleri ile zamanla doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MERSİN 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı