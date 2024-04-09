Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...

Meteoroloji bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte 9 Nisan hava durumu...

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Editör: Yağmur Biçen
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Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu... - Resim: 1

EDİRNE 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli

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Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu... - Resim: 2

A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 25°C
Az bulutlu

MUĞLA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu... - Resim: 3

ADANA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Kaş ve Demre çevreleri ile zamanla doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MERSİN 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu... - Resim: 4

ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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