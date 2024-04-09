Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...

ADANA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Kaş ve Demre çevreleri ile zamanla doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MERSİN 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı