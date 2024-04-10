Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu...
9-10-11-12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı hava durumu tahmin raporu yayınlandı. İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
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Hafta sonundan itibaren yurdumuzun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği,
9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.