Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu...

9-10-11-12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı hava durumu tahmin raporu yayınlandı. İşte detaylar...

# Bayramda hava nasıl olacak # Hava durumu
Editör: Yağmur Biçen
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Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu... - Resim: 1

Hafta sonundan itibaren yurdumuzun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği,

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Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu... - Resim: 2

 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." dedi.

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Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu... - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımladı.

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Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu... - Resim: 4

Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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