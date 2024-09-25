Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor!

Meteoroloji 25 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yeni tahminlere göre, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kesilmesi ve pus bekleniyor. Ayrıca sıcaklıkların yükselmesi öngörülüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yaygınin kuzeydoğusu parçalı, yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç bölgelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer sistemler genellikle açık ve az bulutlu bir hava hakimi olacak. 

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Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! - Resim: 2

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! - Resim: 3

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! - Resim: 4

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! - Resim: 5

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! - Resim: 6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! - Resim: 7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! - Resim: 8

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

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Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! - Resim: 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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