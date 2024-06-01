O ilin valiliği uyarı yaptı!
Artması beklenen sıcaklara karşın o ilin valiliği vatandaşları uyardı. İşte detaylar...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülke genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 6 ila 8 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Uyarıda, “Meteoroloji verilerine göre; İlimiz genelinde sıcaklıkların yarından itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.
Sakarya Valiliği, yarından itibaren artarak hafta orasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarına karşı uyarıda bulundu.