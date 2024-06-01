O ilin valiliği uyarı yaptı!

Artması beklenen sıcaklara karşın o ilin valiliği vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

# Hava durumu # valilik # uyarı
Editör: Yağmur Biçen
O ilin valiliği uyarı yaptı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülke genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 6 ila 8 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

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O ilin valiliği uyarı yaptı! - Resim: 2

Uyarıda, “Meteoroloji verilerine göre; İlimiz genelinde sıcaklıkların yarından itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir. 

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O ilin valiliği uyarı yaptı! - Resim: 3

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

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O ilin valiliği uyarı yaptı! - Resim: 4

Sakarya Valiliği, yarından itibaren artarak hafta orasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarına karşı uyarıda bulundu.

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