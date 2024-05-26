O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu

Haftasonu için o illere fırtına uyarısı yapıldı. Hangi illerde fırtına olacak? Sağanak yağış hangi illeri etkileyecek? 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu ...

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Editör: Yağmur Biçen
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O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu - Resim: 1

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu

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O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu - Resim: 2

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu - Resim: 3

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, (doğu çevreleri hariç) il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu - Resim: 4

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra (Eskişehir hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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