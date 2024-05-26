O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı