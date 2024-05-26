O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu
Haftasonu için o illere fırtına uyarısı yapıldı. Hangi illerde fırtına olacak? Sağanak yağış hangi illeri etkileyecek? 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu ...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, (doğu çevreleri hariç) il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra (Eskişehir hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı