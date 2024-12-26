Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller

26 Aralık 2024 Perşembe günü, Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmiştir. Hangi illerde okullar tatil? İşte cevabı...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 1

26 Aralık 2024 Perşembe günü, Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmiştir.

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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 2

İŞTE OKULLARIN TATİL OLDUĞU O İLLER

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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 3

Isparta:

İl Merkezi: Taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.
Yenişarbademli İlçesi: Okullar tatil edilmiştir.

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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 4

Bingöl:

Yayladere ve Yedisu İlçeleri: Kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.

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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 5

Tunceli:

Pülümür İlçesi: Olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.

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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 6

Antalya:

Genel: Meteorolojik uyarılar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.

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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 7

Diğer illerde ise okulların tatil edilip edilmediği konusunda henüz bir açıklama yapılmamıştır.

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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 8

Öğrenciler ve veliler, yerel valiliklerin ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi duyurularını takip etmeleri önemlidir.

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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 9

Okulların tatil edilip edilmediği, yerel hava koşulları ve güvenlik önlemleri doğrultusunda belirlenmektedir.

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Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller - Resim: 10
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