Okullar hava koşulları nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller
26 Aralık 2024 Perşembe günü, Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmiştir. Hangi illerde okullar tatil? İşte cevabı...
26 Aralık 2024 Perşembe günü, Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmiştir.
İŞTE OKULLARIN TATİL OLDUĞU O İLLER
Isparta:
İl Merkezi: Taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.
Yenişarbademli İlçesi: Okullar tatil edilmiştir.
Bingöl:
Yayladere ve Yedisu İlçeleri: Kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.
Tunceli:
Pülümür İlçesi: Olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.
Antalya:
Genel: Meteorolojik uyarılar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.
Diğer illerde ise okulların tatil edilip edilmediği konusunda henüz bir açıklama yapılmamıştır.
Öğrenciler ve veliler, yerel valiliklerin ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi duyurularını takip etmeleri önemlidir.
Okulların tatil edilip edilmediği, yerel hava koşulları ve güvenlik önlemleri doğrultusunda belirlenmektedir.