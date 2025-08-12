Rüzgar ve kavurucu sıcaklar vuracak! 45 dereceyi aşacak iller belli oldu
Meteoroloji, 13-19 Ağustos haftasında sıcaklıkların 47 dereceye ulaşacağını ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını açıkladı. İşte gün gün hava durumu tahminleri…
SICAKLIK 47 DERECEYE ÇIKACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13-19 Ağustos 2025 tahminlerine göre, güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek.
MARMARA VE KUZEY EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR
Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de 40-60 km/sa hızında rüzgar bekleniyor. Rüzgar, deniz ulaşımı ve tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
DOĞU KARADENİZ’DE YEREL SAĞANAK UYARISI
Doğu Karadeniz’in kıyı ve iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar kısa süreli olacak.
13 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU
Kuzey Ege, Marmara’nın batısı ve Karadeniz kıyılarında 40-60 km/sa hızında kuzeyli rüzgar bekleniyor. Güneydoğu’da 43°C, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde 35-39°C sıcaklık ölçülecek.
14 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU
Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar devam edecek. Doğu Karadeniz kıyılarında hafif yağış bekleniyor. İzmir ve Aydın 36°C, Şanlıurfa 47°C olacak.
15 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU
Kuzey Ege ve Marmara’da rüzgar etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak bekleniyor. Konya 39°C, Adana 41°C olacak.
16 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU
Doğu Karadeniz kıyılarında bulutlu hava, diğer bölgelerde ise açık ve sıcak bir gün bekleniyor. Muğla 38°C, Diyarbakır 39°C olacak.
17 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU
Tüm yurtta açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Manisa 36°C, Gaziantep 39°C olacak.
18 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU
Açık ve az bulutlu hava hakim olacak. Güneydoğu’da sıcaklık 40°C’nin üzerinde olacak. Karadeniz’de 27-30°C, Marmara’da 29-32°C bekleniyor.
19 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU
Açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Şanlıurfa 43°C, Antalya 37°C, Marmara ve Karadeniz 28-31°C olacak.
YAĞIŞLAR SADECE DOĞU KARADENİZ’DE GÖRÜLECEK
Yerel yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kısa süreli olarak görülecek. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor.