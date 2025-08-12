Rüzgar ve kavurucu sıcaklar vuracak! 45 dereceyi aşacak iller belli oldu

SICAKLIK 47 DERECEYE ÇIKACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13-19 Ağustos 2025 tahminlerine göre, güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek.