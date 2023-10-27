Rüzgara Dikkat! 🍃Bugün Hava Nasıl Olacak, Meteorolojiden Önemli Uyarılar! 27 Ekim 2023 Hava Durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre 27 Ekim 2023 günü hangi illerde hava değişikliği yaşanacak? Bugün yağış bekleniyor mu? Meteoroloji 27 Ekim için hangi illeri uyardı?

Rüzgara Dikkat! 🍃Bugün Hava Nasıl Olacak, Meteorolojiden Önemli Uyarılar! 27 Ekim 2023 Hava Durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün hava durumunu yayınlar. Bu şekilde vatandaşları özel hava durumlarına dair de uyarır. 27 Ekim'de Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre bugün sıcaklıklarda büyük oranda bir değişiklik yaşanmayacak. Peki, 27 Ekim hava durumu nasıl olacak? 

Rüzgara Dikkat! 🍃Bugün Hava Nasıl Olacak, Meteorolojiden Önemli Uyarılar! 27 Ekim 2023 Hava Durumu... - Resim : 1

27 EKİM'DE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rüzgara Dikkat! 🍃Bugün Hava Nasıl Olacak, Meteorolojiden Önemli Uyarılar! 27 Ekim 2023 Hava Durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

Rüzgara Dikkat! 🍃Bugün Hava Nasıl Olacak, Meteorolojiden Önemli Uyarılar! 27 Ekim 2023 Hava Durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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