Sarı kodlu uyarı verilen iller hangileri? İşte riskler ve alınması gereken önlemler

SARI KOD NEDİR?



Meteoroloji’nin renk kodlu uyarı sisteminde "sarı" kod, potansiyel risk taşıyan ama hayatı doğrudan durdurmayacak düzeyde tehlikelere işaret eder. Bu uyarılar genellikle yerel kuvvetli sağanak, ani sel, dolu ve yıldırım gibi olayları kapsar. İşte sarı kod uyarısı alan dört il...