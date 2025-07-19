Sarı kodlu uyarı verilen iller hangileri? İşte riskler ve alınması gereken önlemler
Meteoroloji, 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Peki hangi bölgelerde ne tür riskler var, sarı kod ne anlama geliyor? Dikkat edilmesi gerekenleri derledik.
SARI KOD NEDİR?
Meteoroloji’nin renk kodlu uyarı sisteminde "sarı" kod, potansiyel risk taşıyan ama hayatı doğrudan durdurmayacak düzeyde tehlikelere işaret eder. Bu uyarılar genellikle yerel kuvvetli sağanak, ani sel, dolu ve yıldırım gibi olayları kapsar. İşte sarı kod uyarısı alan dört il...
ANKARA (KUZEYDOĞU)
Başkentte yağışların özellikle Kızılcahamam, Kalecik, Elmadağ gibi kuzeydoğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.
Riskler:
Gök gürültülü sağanak
Yıldırım düşmesi
Kısa süreli dolu yağışı
Uyarı: Açık alanda bulunmamaya dikkat edilmeli.
KASTAMONU
Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan Kastamonu, topografik yapısı nedeniyle ani su baskınlarına açık.
Riskler:
Heyelan riski
Ani sel ve dere taşkını
Ulaşımda aksama
Uyarı: Özellikle kırsal bölgelerde dere yataklarına yakın yerleşimlerde dikkatli olunmalı.
ÇANKIRI
İç Anadolu’nun yağış alan illerinden biri olan Çankırı’da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ama etkili sağanaklar bekleniyor.
Riskler:
Su baskını
Açık alanlarda yıldırım tehlikesi
Tarım arazilerinde zarar
Uyarı: Tarla ve bağ işlerinde çalışanlar için dikkatli olunması gerekiyor.
ÇORUM
Orta Karadeniz geçiş noktasında yer alan Çorum'da lokal dolu ve yıldırım riskleri öne çıkıyor.
Riskler:
Mahalle aralarında su birikintileri
Zayıf alt yapılı bölgelerde taşkın
Uyarı: Araçlar mümkünse kapalı alanlara çekilmeli.
DİĞER UYARI RENKLERİ NE ANLAMA GELİR?
Sarı: Dikkatli olunmalı
Turuncu: Tehlikeli hava olayları bekleniyor
Kırmızı: Hayatı durdurabilecek düzeyde meteorolojik risk
UYARILARI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ?
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