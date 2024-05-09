Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.