Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Vatandaş bir ısının bir soğuyan havaya ayak uydurmaya çalışıyor. Peki 9 Mayıs 2024 günü havalar nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
UŞAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu