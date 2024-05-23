Şemsiyelerinizi hazırlayın! Meteoroloji o illeri uyardı: 23 Mayıs 2024 hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı