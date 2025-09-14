Sıcak havalara aldanmayın! Prof. Orhan Şen o bölgelerde kar yağışı bekliyor
Prof. Dr. Orhan Şen, Perşembe gününden itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de sıcaklıkların 7-10 derece düşeceğini, yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini açıkladı.
ORHAN ŞEN’DEN SÜRPRİZ UYARI
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelecek hafta sonuna dair önemli bir hava durumu uyarısı yaptı. Yaz sıcakları sürerken kar yağışı ihtimaline dikkat çekti.
DOĞU KARADENİZ’İN YÜKSEKLERİNE KAR
Şen, Batı bölgelerinde sıcaklıkların sabit kalacağını, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kar yağışının görülebileceğini bildirdi.
ERZURUM, ERZİNCAN VE GÜMÜŞHANE DÜŞÜYOR
Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane gibi illerde sıcaklıkların 7-10 derece kadar düşmesi bekleniyor. Bu düşüş, Doğu Karadeniz’in yükseklerindeki yaylalarda beyaz örtü oluşmasına yol açabilir.
YAĞIŞ DOĞUDA ETKİLİ OLACAK
Prof. Dr. Şen, sıcaklık düşüşünün ve kar yağışının ağırlıklı olarak Anadolu’nun doğu kesimlerinde etkili olacağını, İstanbul ve Batı illerinde önemli bir değişiklik öngörülmediğini söyledi.
BATIDA HAVA SABİT KALACAK
Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Şen, batı illerinde kar yağışı beklenmediğini vurguladı.