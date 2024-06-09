Sıcaklık rekorlarına hazır olun: Türkiye yarın yüksek sıcaklıklara merhaba diyecek!

İstanbul'da hava açık ve 22 derece olarak tahmin ediliyor, yüksek sıcaklık 28 derece ve en düşük sıcaklık 17 derece arasında değişkenlik gösterecek. Güneşin doğuşu sabah 05:30'da ve batışı akşam 20:35'te olacak.