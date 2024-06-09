Sıcaklık rekorlarına hazır olun: Türkiye yarın yüksek sıcaklıklara merhaba diyecek!
Türkiye'de yarının hava durumu, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla seyrediyor olacak. İstanbul'da hava açık ve 22 derece olarak tahmin ediliyor, yüksek sıcaklık 28 derece ve en düşük sıcaklık 17 derece arasında değişkenlik gösterecek.
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Türkiye'de yarının hava durumu, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla seyrediyor olacak.
İstanbul'da hava açık ve 22 derece olarak tahmin ediliyor, yüksek sıcaklık 28 derece ve en düşük sıcaklık 17 derece arasında değişkenlik gösterecek. Güneşin doğuşu sabah 05:30'da ve batışı akşam 20:35'te olacak.
İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale,
Kırşehir, Yozgat, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Manisa’nın doğusu, Kütahya, Balıkesir’in güneydoğusu, Karabük ve Bursa’nın güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan,