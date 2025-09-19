Sıcaklıklar azaldı, mevsimin ilk karı bu şehirlere düştü
Bitlis, Erzurum ve Ardahan’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle zirveler beyaza bürünürken köylerde kış telaşı başladı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Adilcevaz ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.
Erzurum'un Karayazı ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Ardahan'da son iki gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından yüksek kesimlere kar yağdı.
Mevsimin ilk karı 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan Ilgar Geçidi ile Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi'ne yağdı.