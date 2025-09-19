Sıcaklıklar azaldı, mevsimin ilk karı bu şehirlere düştü

Bitlis, Erzurum ve Ardahan’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle zirveler beyaza bürünürken köylerde kış telaşı başladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Sıcaklıklar azaldı, mevsimin ilk karı bu şehirlere düştü - Resim: 1

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

1 5
Sıcaklıklar azaldı, mevsimin ilk karı bu şehirlere düştü - Resim: 2

Adilcevaz ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

2 5
Sıcaklıklar azaldı, mevsimin ilk karı bu şehirlere düştü - Resim: 3

Erzurum'un Karayazı ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

3 5
Sıcaklıklar azaldı, mevsimin ilk karı bu şehirlere düştü - Resim: 4

Ardahan'da son iki gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından yüksek kesimlere kar yağdı.

4 5
Sıcaklıklar azaldı, mevsimin ilk karı bu şehirlere düştü - Resim: 5

Mevsimin ilk karı 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan Ilgar Geçidi ile Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi'ne yağdı.

5 5
kar yağışı