SON DAKİKA okullar tatil mi? 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?
Bugün, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü için yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Özellikle Uşak ve Afyonkarahisar illerinin bazı ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildi.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü bazı illerde okulların tatil edilmesine yol açtı. Özellikle Uşak ve Afyonkarahisar'da Valilik, öğrencilerin güvenliği ve ulaşımın zorluğu nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki, 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?
BUGÜN (30 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?
Afyonkarahisar ve Uşak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kar yağışı nedeniyle kent genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
AFYONKARAHİSAR OKULLAR TATİL Mİ?
Konu ile ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Meteorolojiden alınan verilere göre, ilimizde gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımın da yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarının (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerine 30 Aralık 2024 Pazartesi günü 1 günsüreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Uşak Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yarın, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."
30 ARALIK 2024 PAZARTESİ HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Afyonkarahisar ve Uşak dışında diğer illerden henüz tatil açıklaması gelmedi
30 ARALIK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Çankırı hariç), Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Bolu, Amasya, Tokat, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Manisa, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.