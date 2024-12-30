SON DAKİKA okullar tatil mi? 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

30 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Çankırı hariç), Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Bolu, Amasya, Tokat, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Manisa, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.