Türkiye donacak: Lapa Lapa kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ocak tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları beklenirken, bazı bölgeler için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun doğu bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
Yağışlar kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde olurken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayı ve yer yer sis etkili olacak.
İstanbul’a Kar Yağacak mı?
İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili sorulara CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi. Şen, kar yağışının Ocak ayının ortalarında beklendiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
- İstanbul’un kışı Ocak ve Şubat aylarında yaşanır. Aralık ayında kar yağışı nadirdir. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında kar yağdığı kaydedildi. Daha önce 10-11 Ocak’ta kar bekleniyordu, ancak sistem gecikti. İstanbul’a kar muhakkak gelecek, ancak bu Ocak ortalarını bulacak.
Salı’dan i̇tibaren sıcaklık artıyor
Bu hafta kar yağışı beklenmiyor, ancak Salı gününden itibaren lodos etkisini gösterecek.
Hava sıcaklıkları 4-5 derece artarak 15-16 dereceye kadar yükselecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kar yağışı devam edecek.
Bölgelere göre hava durumu
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu: Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi.
Güneydoğu Anadolu: Kıyılarda sağanak yağış.
İç Anadolu: Karla karışık yağmur ve kar.
Batı ve Orta Karadeniz: Kıyı bölgelerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı.
Kuvvetli Yağış Uyarısı
Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve heyelan riskine karşı gerekli önlemler alınmalı.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu
Hava sıcaklıkları: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; güneydoğu bölgelerinde kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor.
Marmara’da pus ve sis etkili olacak
Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
İstanbul: 5°C - 10°C, parçalı ve az bulutlu.
Çanakkale: 4°C - 14°C, parçalı ve az bulutlu.
Edirne ve Kırklareli: 0°C - 11°C, gece saatlerinde puslu.
Ege Bölgesi sakin ama puslu
Ege’de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
İzmir: 8°C - 15°C, parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: 0°C - 10°C, sabah puslu.
Denizli: 7°C - 16°C, az bulutlu.
Akdeniz’de fırtına alarmı
Akdeniz’in doğusu bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Doğu Akdeniz’de fırtına beklenirken, sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
Antalya: 10°C - 18°C, parçalı bulutlu.
Adana: 7°C - 17°C, yer yer çok bulutlu.
Hatay: 3°C - 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
İç Anadolu’da kar yağışı uyarısı
İç Anadolu’da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara çevresi ve doğu kesimlerde akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
Ankara: 2°C - 7°C, hafif yağmurlu.
Konya: 2°C - 8°C, parçalı bulutlu.
Sivas: -1°C - 5°C, kar yağışlı.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riski
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Erzurum: -8°C - -2°C, hafif kar yağışlı.
Kars: -9°C - 0°C, kar yağışlı.
Van: -3°C - 3°C, aralıklı kar yağışı.
Karadeniz kıyılarında sağanak yağış
Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Samsun: 5°C - 13°C, sağanak yağışlı.
Trabzon: 6°C - 12°C, akşam saatlerinde yağmurlu.
Rize: 6°C - 10°C, kuvvetli yağış.
Güneydoğu’da karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu’da yer yer sağanak yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Diyarbakır: -1°C - 9°C, karla karışık yağmur.
Gaziantep: 1°C - 10°C, parçalı ve çok bulutlu.
Siirt: 2°C - 10°C, karla karışık yağmurlu.
Denizlerde hava durumu
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus ve sisli.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus.
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’de fırtına.