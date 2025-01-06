Türkiye donacak: Lapa Lapa kar geliyor

- İstanbul’un kışı Ocak ve Şubat aylarında yaşanır. Aralık ayında kar yağışı nadirdir. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında kar yağdığı kaydedildi. Daha önce 10-11 Ocak’ta kar bekleniyordu, ancak sistem gecikti. İstanbul’a kar muhakkak gelecek, ancak bu Ocak ortalarını bulacak.