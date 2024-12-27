Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. 8 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, kuvvetli yağışlar, rüzgar ve kış şartlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 1

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 

1 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 2

Kuvvetli yağışların ise İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olacağı bildirildi.

2 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 3

Sıcaklıklar Düşüyor, Rüzgar Şiddetini Artırıyor


Meteoroloji, hava sıcaklıklarının kuzey, iç kesimler ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güney ve güneydoğudan kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.

3 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 4

Meteoroloji’den Kritik Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Fırtına beklenen bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ riski olduğu vurgulandı. Ayrıca buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler uyarıldı.

4 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 5

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleri ile Bilecik ve Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

5 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 6

ÇANAKKALE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

6 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

7 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 8

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

8 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 9

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

9 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yağmurlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

12 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 13

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 14

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

14 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 15

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum'un güneyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

15 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 16

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

16 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 17

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

17 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

18 19
Türkiye'ye kar geldi: 8 ilde kar yağışı başlıyor! - Resim: 19

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

19 19
kar yağışı fırtına istanbul