Yağışlar geri geliyor! Meteoroloji uyardı!

Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.