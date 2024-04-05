Yağışlar geri geliyor! Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporu açıkladı. Yağışlar geri mi dönüyor?
# Hava durumu # yağış # sıcaklık
Editör: Yağmur Biçen
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Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.
Hava sıcaklığının batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.