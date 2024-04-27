Yarın o bölgelere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Yarın o bölgelere ve illere kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım riskine karşı dikkat...
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Yarın bazı bölgelere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı;
İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre;
Yarın Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.