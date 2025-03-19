Yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi?
Yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, beyaz örtü oluştururken öğrenciler ve veliler, "20 Mart Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte binlerce öğrencinin beklediği haber...
Mart ayının son günlerine yaklaşırken Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. İç bölgelerde kar yağışı kendini gösterirken, öğrenciler ve veliler de okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verilen iller açıklandı mı? İşte hava durumuna bağlı olarak okulların tatil edildiği yerler...
YARIN ÜLKE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KIRŞEHİR
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AKSARAY
Aksaray'ın Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, buzlanmaya karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Adana'nın yüksek kesimlerinde gün içerisinde etkili olan dolu ve kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Adana Valiliği, karla beyaza bürünen Tufanbeyli ilçesinde yarın, buzlanmaya karşı bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.
KAYSERİ
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.
YOZGAT
Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SİVAS
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.
Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart 2025 tarihinde ilçemiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.