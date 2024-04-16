5 yaşında sahneye çıktı, 17'sinde usta komedyen oldu! Peki usta komedyen Charlie Chaplin kimdir?
5 yaşında sahneye çıktı, 17'sinde usta komedyen oldu. Marxist sinemaya hayat verdi. İşte o isim Charlie Chaplin! Peki kimdir Charlie Chaplin?
Charlie Chaplin, 1889 yılında üçüncü sınıf bir müzikhol sanatçısının oğlu olarak Londra'da dünyaya geldi. İlk kez 5 yaşında annesiyle birlikte sahneye çıktı. Chaplin namıdiğer Şarlo sahnede büyüdü diyebiliriz.
1900 yılında üvey kardeşi Sydney, Londra Hipodromu‘nda “Cinderella” adlı oyunda ona iş buldu. 1903 yılında “Jim: A Romance of Cockayne“, 1906 yılında ise ilk düzenli rolü olan “Sherlock Holmes“da gazeteci çocuğu oynadı. Babası ile ilişkileri kısıtlıydı. Alkolik olan babası Charlie 12 yaşındayken öldü. Babasının ölümü ve annesinin şizofreniden dolayı akıl hastanesine yatırılmasından dolayı yetimhaneye verildi. Çocukluğu yetimhanede ve yatılı okullarda geçti.
Chaplin 17'sinde usta bir komedyen haline geldi; aldığı bir teklif üzerine Hollywood'a gitti. İlk filmi "Ekmek Parası" canlandırdığı karakter dolayısıyla pek başarılı olmadı. İkinci filmi 'Venedik Yarışları'nda ünlü 'küçük serseri' tipi ortaya çıkmaya başladı. 1915 yılında başrolünü oynadığı, yönettiği ve onu sinemanın en büyük komedyeni haline getiren 'The Little Tramp' filmine kadar 50'ye yakın kısa filmde oynadı.
Charlie Chaplin o kadar mükemmelliyetçiydi ki, bir keresinde aynı sahneyi 342 kez çektiği söylenir. Charlie Chaplin, TIME dergisinin kapağına çıkan ilk aktör olmuştur. "Charlie Chaplin'e benzeme" yarışmasına katılıp üçüncü olmuştur.
“Woman İn Paris“(1923), “Gold Rush“(1925), “Circus“(1928), “City Lights“(1931), “Modern Times“(1936) ve “The Great Dictator“(1940) adlı filmleri çekti. “City Lights” ve “Modern Times”ın çekildiği dönem sesli filmin ilk dönemleridir. Sessiz film mantığı ile çekilen bu filmlerde sadece efektler ve müzik kullanılmıştır. Bu filmlerde özgürce çalışma imkanı bulduğundan kendi tarzını açıkça ortaya koyabilmişti.
Modern Zamanlar filmi Marxist bakış açısıyla çekilmiştir. Dönemin çalışma ilişkileri, emeğin yabancılaşması hicvedilerek,
kapitalist ve modernist sistemin eleştirisi yapılmaktadır.
Charlie Chaplin'in bugün doğum günü. Sinema tarihinde çığır açmış bir sanatçı olan Charlie Chaplin 25 Aralık 1977‘de 88 yaşında uykusunda öldü. 1 Mart1978‘de vücudu Polonyalı ve Bulgar bir grup tarafından ailesine şantaj yapmak amacıyla çalındı. Olaydan 11 hafta sonra bu kişiler yakalandı ve Chaplin’nin vücudu mezarına yerleştirildi.