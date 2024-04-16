5 yaşında sahneye çıktı, 17'sinde usta komedyen oldu! Peki usta komedyen Charlie Chaplin kimdir?

Charlie Chaplin o kadar mükemmelliyetçiydi ki, bir keresinde aynı sahneyi 342 kez çektiği söylenir. Charlie Chaplin, TIME dergisinin kapağına çıkan ilk aktör olmuştur. "Charlie Chaplin'e benzeme" yarışmasına katılıp üçüncü olmuştur.

“Woman İn Paris“(1923), “Gold Rush“(1925), “Circus“(1928), “City Lights“(1931), “Modern Times“(1936) ve “The Great Dictator“(1940) adlı filmleri çekti. “City Lights” ve “Modern Times”ın çekildiği dönem sesli filmin ilk dönemleridir. Sessiz film mantığı ile çekilen bu filmlerde sadece efektler ve müzik kullanılmıştır. Bu filmlerde özgürce çalışma imkanı bulduğundan kendi tarzını açıkça ortaya koyabilmişti.