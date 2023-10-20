Ali Tekoğlu Kimdir? Esra Erol'da Ne Oldu?

Ali Tekoğlu kimdir sizler için detaylı bir araştırma yaptık. Ali Tekoğlu, 20 Ekim 2023 tarihinde ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan İpek Pekoğlu'nun babasıdır. Kızının, Ömer Aksin isimli bir adamla evlenmek üzere olduğunu öğrenen Ali Tekoğlu, Ömer Aksin'in evli olduğunu ve İpek Pekoğlu'nu dolandırdığını iddia ederek programa başvurmuştur. İşte bundan sonra olaylar hızlı bir şekilde gelişerek bu şekle gelmiştir. İşte detaylar!

Ali Tekoğlu Kimdir? İpek Pekoğlu'nun Neyi Oluyor?

Ali Tekoğlu, programda yaptığı açıklamada, Ömer Aksin'in kızını internette tanıştığını ve kısa sürede evlenme teklifi ettiğini söyledi. Ömer Aksin'in evli olduğunu öğrenen Ali Tekoğlu, kızını bu evlilikten vazgeçirmeye çalıştığını ancak İpek Pekoğlu'nun Ömer Aksin'e aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Bu olayı duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ali Tekoğlu, programa katılan Ömer Aksin'e sert suçlamalarda bulundu. Ömer Aksin'i yalancı ve dolandırıcı olarak nitelendiren Ali Tekoğlu, kızının hayatını mahvettiği gerekçesiyle Ömer Aksin'den şikayetçi olacağını söyledi. Ali Tekoğlu'nun iddialarının ardından Ömer Aksin, evli olduğunu ancak boşanma aşamasında olduğunu ve İpek Pekoğlu'na karşı samimi olduğunu söyledi.

Ömer Aksin Tüm İddiaları Reddetti!

Ömer Aksin, Ali Tekoğlu'nun iddialarını reddederek, İpek Pekoğlu'nu dolandırmadığını ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Ömer Aksin'in ise evliliği konusunda doğru söyleyip söylemediği henüz net değil. Programda yapılan tartışmalar sonucunda, İpek Pekoğlu ve Ömer Aksin'in evlilik kararı ertelendi. Ali Tekoğlu, kızını bu evlilikten vazgeçirmeye devam edeceğini söyledi. Ali Tekoğlu'nun kamuoyunda bilinen bir mesleği bulunmamaktadır. 60 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.