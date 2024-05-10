Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Ben olsaydım..."
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değişen piyasaları yorumlamaya devam ediyor. Altını almak mı kazandırır yoksa satmak mı? İşte detaylar...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100.com'daki yazısında, beklentilerini şöyle açıkladı:
"Borsa, döviz, emtia ve kripto paralar. Hepsi dar bant aralığında oyalanıyor.
Küresel merkez bankalarının açıklamaları coşkulu. Ancak bu coşku şimdilik küresel enflasyon da hissedilmiyor.
Hissedilecekmiş. Verilen mesajlar böyle.
Küresel merkez bankaları ile piyasa aynı düşüncede değil. Piyasa gergin bekleyişini sürdürüyor. Bir bahane, yeni bir hikaye arama isteğinde. Aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma yok. Fed üyelerinde de görüş ayrılıkları var. Kimi faiz indirimi olacak, kimi de olmayacak diyor. Hal böyle olunca yatırımcılar yazı-tura moduna geçti.
Yazı=düşüş Tura=yükseliş olarak düşünelim.
Yazı olsa herkes nefes alacak, iyimserliği fiyatlayacak. ABD’den gelen veriler, Fed’in kafa karışıklığı, Ortadoğu’da devam eden gerginlikler, düşürülemeyen enflasyonlar TURA diyor.