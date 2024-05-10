Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Ben olsaydım..."

Küresel merkez bankaları ile piyasa aynı düşüncede değil. Piyasa gergin bekleyişini sürdürüyor. Bir bahane, yeni bir hikaye arama isteğinde. Aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma yok. Fed üyelerinde de görüş ayrılıkları var. Kimi faiz indirimi olacak, kimi de olmayacak diyor. Hal böyle olunca yatırımcılar yazı-tura moduna geçti.