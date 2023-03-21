Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel'in yaşamından dikkat çeken ayrıntılar neler? İşte usta sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı ve türküleri
Türküleriyle dinleyicilerinin gönlünde izler bırakan usta saz şairi, unutulmaz sanatçı Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümü yaşanıyor. Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel'in türküleri neler? Aşık Veysel'in yaşamından dikkat çekenler ne? İşte usta sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun biyografisi...
Türk müziğinin önemli isimlerinden olan, "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece / Bilmiyorum ne haldeyim / Gidiyorum gündüz gece" ve "Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın / Düğün olur bayram gelir / Dostlar beni hatırlasın" dizeleriyle hafızalara kazınan usta sanatçı Aşık Veysel'in ölümünün üzerinden tam 50 yıl geçti.
Türküleriyle dinleyicilerinin gönlünde izler bırakan usta saz şairi, büyük halk ozanı, unutulmaz sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı ile ilgili detaylar araştırılıp merak ediliyor. Peki Peki Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel'in türküleri neler? Aşık Veysel neden öldü? Aşık Veysel'in hayatı nasıldı? Aşık Veysel'in yaşamından öne çıkan detaylar neler? İşte usta sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun biyografisi...
AŞIK VEYSEL KİMDİR? İŞTE AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ
Unutulmaz sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuğu olarak, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan Köyü'nde dünyaya geldi.
Aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan ve soyu Horasan Türkmenlerine dayanan Şatıroğlu, hayatının büyük bölümünü Sivrialan'da, zorlu yaşam koşullarında geçirdi.
İki kız kardeşi çiçek hastalığına yakalanarak yaşamını yitiren Aşık Veysel, aynı hastalık nedeniyle 7 yaşında sol gözünü kaybetti. Bir gün inek sağan babasının yanına giden halk ozanı, ters bir hareketten ürken öküzün boynuzunun sağ gözüne girmesiyle tamamen görme engelli oldu. Geçimini güçlükle sağlayan ailesi, Aşık Veysel'in gözlerini tedavi ettiremedi.
BABASINDAN AŞIK VEYSEL'E ÖZEL BAĞLAMA
Halk ozanları ve aşıklık geleneğiyle tanınan Emlek yöresindeki Sivrialan'a sık sık aşıklar gelir, sohbet, muhabbet ve cem yapardı. Henüz çocukken bu toplantılara katılan Şatıroğlu, aşıklardan deyişler dinleyip, onların paylaştığı bilgilerden faydalandı.
Oğlunun şiire, saza ve söze merakını keşfeden Ahmet Şatıroğlu, Aşık Veysel'e özel bir bağlama yaptırdı. Aşık Veysel, babasının da teşvikiyle ilk saz derslerini köyün saz ustalarından Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin'den aldı. Gittikçe daha iyi bağlama çalan sanatçı, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Yunus Emre ve Aşık Agahi gibi birçok usta ismin eserlerini yorumladı.
İlk evliliğini 1919'da Esma Hanım ile yapan Veysel Şatıroğlu'nun bu evlilikten bir kızı, bir de oğlu oldu. Oğlu henüz 10 günlükken, kızı da 2 yaşındayken hayatını kaybetti. İkinci çocuğu 6 aylıkken Esma Hanım tarafından terk edildi. Aşık Veysel'in annesi Gülizar Hanım 1921'in şubatında, babası ise annesinden 8 ay sonra yaşamını yitirdi.
Aşık Veysel, bir dönem Sivas Zara çevresindeki köylerde 3 ay kadar kaldı. O süreçte Hafik ilçesinin Karayaprak köyündeki Yalıncak Baba Tekkesi'ne uğrayan Şatıroğlu, tekkenin temizliğini yapan Gülizar Hanım'la 1928'de evlendi. Usta ozanın bu evlilikten de Zöhre, Ahmet, Hüseyin, Menekşe, Bahri, Zekine ve Hayriye adlarını verdiği 7 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarından Hüseyin birkaç aylıkken hayatını kaybetti. Ozanın büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu, 2018'de 84 yaşındayken, büyük kızı Zöhre Başer ise 2020'de 85 yaşında öldü.