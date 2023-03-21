Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel'in yaşamından dikkat çeken ayrıntılar neler? İşte usta sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı ve türküleri

Türk müziğinin önemli isimlerinden olan, "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece / Bilmiyorum ne haldeyim / Gidiyorum gündüz gece" ve "Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın / Düğün olur bayram gelir / Dostlar beni hatırlasın" dizeleriyle hafızalara kazınan usta sanatçı Aşık Veysel'in ölümünün üzerinden tam 50 yıl geçti.

Türküleriyle dinleyicilerinin gönlünde izler bırakan usta saz şairi, büyük halk ozanı, unutulmaz sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı ile ilgili detaylar araştırılıp merak ediliyor. Peki Peki Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel'in türküleri neler? Aşık Veysel neden öldü? Aşık Veysel'in hayatı nasıldı? Aşık Veysel'in yaşamından öne çıkan detaylar neler? İşte usta sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun biyografisi...