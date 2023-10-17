Benekli Ayhan Kimdir? Ayhan Koç Aslen Nereli? Neden Dayak Yedi?

Halk arasında Benekli Ayhan kimdir diye sorular sorulmaya başlandı. Benekli Ayhan takma adıyla tanınan Ayhan Koç, sosyal medya fenomeni ve Ankara'nın futbol kulübü Ankaragücü taraftarıdır. Sivaslı olan Ayhan Koç şu anda Ankara'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk babasıdır. Ayhan Koç'un YouTube kanalı "AYHAN KOÇ BENEKLİ AYHAN" olup, @benekliayhan06 Instagram hesabını kullanmaktadır.

Benekli Ayhan Kimdir? Ayhan Koç'un Hayat Hikayesi

Benekli Ayhan'ın asıl adı Ayhan Koç'tur. Ayhan Koç, lakabının kökenini şöyle anlattı:

"Ankaragücü taraftarıyız. Taraftarlar bize benekli sırtlanı yakıştırmış. Süper Lig'e çıkacağımız zaman röportaj yapılıyor, kimse konuşmuyor. Ben de hayvan gibi, sırtlan gibi röportaja girdiğim için bu lakap takılı kaldı."

Benekli Ayhan'ın Isparta'da saldırıya uğradığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Saldırının detayları henüz bilinmese de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Benekli Ayhan Kaç Yaşındadır? Aslen Nereli?

Bir süredir sosyal medyada en çok aranan isimler arasında yer alan BENEKLİ AYHAN, 2 Temmuz 1980 doğumludur ve 41 yaşındadır. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Ankara'da ikamet etmektedir.

Benekli Ayhan Neden Ankaragücü Taraftarıdır?

Ayhan Koç, lise yıllarında derslerinde çok başarısız olduğunu belirterek:

"Bizim işimiz maçlardı. Bir ağabeyimiz bizi Ankaragücü maçına götürdü, ben de Ankaragücü'nü orada tanıdım." Tutkusunun ne zaman başladığını anlatıyor. Mahalledeki bir ağabeyinin cesaretlendirdiği Benekli Ayhan, ilk kez Ankaragücü maçına katıldı ve o günden bu yana sıkı bir Ankaragücü taraftarı oldu.

Benekli Ayhan'ı Isparta'da Öldüresiye Dövdüler!

Küfür dolu konuşmaları ve günlük hayatını paylaştığı videolarıyla YouTube'da 471 bin abonesi bulunan Ayhan Koç, Isparta'da hunharca dövüldü. Kavganın kesin nedeni bilinmezken, "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomenine fiziki saldırıda bulunan iki kişi, "Kadınlara uyuşturucu vermek ne demektir?" ifadesini kullandı. Saldırı sırasında çıkan tartışma, anlaşmazlığın uyuşturucu kullanımıyla ilgili olduğu iddialarına yol açtı. Kavgaya karışan iki kadının saldırganları sakinleştirmeye çalıştığı anlar görülen görüntülerde, iki kişi tarafından darp edilen Ayhan Koç, saldırının ardından bayıldı.