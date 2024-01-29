Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Settar Tanrıöğen'in son durumu...
Bir Demet Tiyatro, Vavien, Kızılcık Şerbeti, İkinci Bahar gibi yapımlarda rol yapmış olan Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti. Sağlık durumuna ilişkin Gold Film açıklama yaptı.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Abdullah" karakteriyle sevilen usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi.
Rol aldığı Kızılcık Şerbeti adlı dizinin yapım şirketi olan Gold Film'den yazılı bir açıklama yapıldı. Gold Film'den gelen açıklamada; Settar Tanrıöğen'in yoğun bakım sürecinin devam ettiği bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada hastane başhakeminden gelen açıklamalara yer verildi. Söz konusu açıklamada, "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.
2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.