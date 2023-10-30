Bilal Hancı Kimdir? Bilal Hancı Ne İş Yapıyor? Bilal Hancı Eşi Esin Çepni'ni Kiminle Aldattı?
Sosyal medyayı alt üst eden aldatma olayı sonrası Bilal Hancı'nın hayatı merak edildi. Eşi Esin Çepni'yi aldatan Bilal Hancı kimdir? Ne iş yapıyor kaç yaşındadır?
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Bilal Hancı, başka bir kadınla olan dudak dudağa videosu ortalığı karıştırdı.
Eşi Esin Çepni, olay karşısında yaşadığı şoku atlatamadı. Sosyal medyasını kapattı. Bilal Hancı'nın aldatma videosu ize bariz sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.
Bilal Hancı Kimdir?
Kafalar grubunda yer alan Bilal Hancı'ya Atakan Özyurt, Bilal ve Fatih Yasin eşlik etti. Üçlü sosyal medyada ürettikleri içeriklerde fenomen haline geldi. 8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Bilal Hancı, İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.
Sosyal medya işlerine ağırlık vererek adeta ünlü olan Bilal Hancı, Evrim Akın'ın Çocuktan Al Haberi programına çıktı.