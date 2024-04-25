Bugün 84. yaşını kutlayan kült filmlerin yıldızı Al Pacino ve hayat hikayesi!

Doğum adıyla Alfredo James Pacino, 25 Nisan 1940 tarihinde New York'ta ailesinin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi henüz o 2 yaşındayken boşandı.

Gençlik yıllarında arkadaşları ona "Aktör" diyordu. Kendisi bir beyzbolcu olmak istiyordu.

9 yaşındayken sigara ve alkole başladı. En yakın arkadaşlarını uyuşturucu madde kullanımından kaybetti.

Herman Riddler Junior Lisesi’ne gitti fakat ders başarısından dolayı ve okula uğramadığı için okuldan atıldı. Daha sonra High School of Performing Arts’a (Performans Sanatları Lisesi) gitti. Okulunu finanse edebilmek için garsonluk ve postacılık yaptı. Lise tercihi konusunda annesi ile tartışmalar yaşadı.