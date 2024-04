Bugün 84. yaşını kutlayan kült filmlerin yıldızı Al Pacino ve hayat hikayesi!

New York’ta bazı tiyatro oyunlarında yer aldı, Actors Studio okuluna katılmak istedi fakat reddedildi. Sonra HB Studio’ya katıldı. Burada ileride akıl hocası ve en yakın arkadaşı olacak Charlie Laughton ile tanıştı.

1962 yılında 43 yaşındayken annesi vefat etti. Al Pacino annesinin vefat ettiği dönemi hayatının en kötü süreci olarak adlandırır.

Actors Studio'ya girdi. James Earl Jones ile çalıştığı The Place Creep'te rol aldı. 1967-68 tiyatro sezonunda zalim bir sokak serserisini oynadığı The Indian Wants the Bronx ile Obie Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.