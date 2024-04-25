Bugün 84. yaşını kutlayan kült filmlerin yıldızı Al Pacino ve hayat hikayesi!
‘Baba’, ‘Yaralı Yüz’ ve ‘Şeytan’ın Avukatı’ gibi kült filmlerin yıldızı oscar ödüllü Al Pacino bugün 84. yaşını kutluyor. Al Paçino'nun hayat hikayesi ve daha fazlası...
Doğum adıyla Alfredo James Pacino, 25 Nisan 1940 tarihinde New York'ta ailesinin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi henüz o 2 yaşındayken boşandı.
Gençlik yıllarında arkadaşları ona "Aktör" diyordu. Kendisi bir beyzbolcu olmak istiyordu.
9 yaşındayken sigara ve alkole başladı. En yakın arkadaşlarını uyuşturucu madde kullanımından kaybetti.
Herman Riddler Junior Lisesi’ne gitti fakat ders başarısından dolayı ve okula uğramadığı için okuldan atıldı. Daha sonra High School of Performing Arts’a (Performans Sanatları Lisesi) gitti. Okulunu finanse edebilmek için garsonluk ve postacılık yaptı. Lise tercihi konusunda annesi ile tartışmalar yaşadı.
New York’ta bazı tiyatro oyunlarında yer aldı, Actors Studio okuluna katılmak istedi fakat reddedildi. Sonra HB Studio’ya katıldı. Burada ileride akıl hocası ve en yakın arkadaşı olacak Charlie Laughton ile tanıştı.
1962 yılında 43 yaşındayken annesi vefat etti. Al Pacino annesinin vefat ettiği dönemi hayatının en kötü süreci olarak adlandırır.
Actors Studio'ya girdi. James Earl Jones ile çalıştığı The Place Creep'te rol aldı. 1967-68 tiyatro sezonunda zalim bir sokak serserisini oynadığı The Indian Wants the Bronx ile Obie Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
Broadway'de sahneye çıktığı ilk oyun "Does the Tiger Wear a Necktie?" 40 gösterimden sonra kaldırıldı, fakat bu oyunda canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı karakteriyle Tony Ödülü'nün sahibi oldu. Kariyerindeki 1969 yılında çevirdiği Me, Natalie ilk filmidir. Filmdeki başarısıyla, yapımcılığını Paramount Pictures'un üstlendiği, Francis Ford Coppola'nın The Godfather filminde Michael Corleone rolünü oynamaya hak kazanmıştır.
Scarfaces filmi ise ilk kült filmi olmuştur. Al Pacino tarihsel epik Revolution filminden sonra gözlerden uzaklaştı. Bu arada The Local Stigmatic filmiyle yönetmenliği denedi. Film, hiç sinemalara çıkmadı fakat New York'ta bir müzede bir kere gösterildi.
1989'da Sea of Love filmiyle tekrar geri döndü. 1990'da ise Dick Tracy ile altıncı kez Oscar'a aday oldu. n Scent of a Woman'daki (Kadın Kokusu) oyunculuğu ile nihayet Oscar ödülüne kavuşmayı başardı.
Johnny Depp ile Donnie Brasco ve sonra Keanu Reeves ile Şeytanın Avukatı'nda rol aldı.2003 yılında rol aldığı Angels in America adlı mini dizi 12 dalda Emmy ödülü aldı