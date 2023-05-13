Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında? Nereli? MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Celal Adan kim?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, MHP'nin İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki MHP İstanbul Milletvekili Adayı Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında, nereli?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Celal Adan'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki MHP İstanbul Milletvekili Adayı Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
CELAL ADAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Celal Adan, 10 Eylül 1951'de Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Fatma, Babasının adı Temur’dur. İlk ve Ortaokulu Ağrı “Tutak’ta, Liseyi Erzurum Yatılı Lisesinde tamamladı.
Orman Yüksek Mühendisi ve siyasetçi olan Celal Adan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili'dir.
Celal Adan, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisidir.