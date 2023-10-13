Duygu Nebioğlu Kimdir? Metin Akpınar Babası mı Çıktı? İkizi de Dava Açtı!

Duygu Nebioğlu kimdir konusunda birçok kişi merak içinde. Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan ve çocuğu bulunmayan Metin Akpınar'ın, evlilik dışı ilişkiden dolayı Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu öğrenildi. Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası da sonuçlandı. Mahkeme, DNA testlerini de dikkate alarak 35 yaşındaki Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğuna hükmetti. Duygu Nebioğlu, son olarak 18 Haziran 2022'de Metin Akpınar'la buluşup imza attı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Duygu Nebioğlu, "İmza aldım, mutluyum? Sahneye adanmış bir ömür" notunu yazdı.

Duygu Nebioğlu Kimdir? İkizi Kimdir?

Duygu Nebioğlu kim olduğu hakkında kendi ağzından sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Metin Akpınar, Nebioğlu ailesi, ikizi ve daha birçok kişinin olayda adı geçtiği biliniyor. İşte Duygu Nebioğlu'nun başından geçenler şu şekilde:

Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatmın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum . Duyguluyum...

Duygu Nebioğlu'nun İkizi Dava Açtı!

Duygu Nebioğlu'nun birde bir tane ikizi olduğu öğrenildi. İkizi Sevgi Nebioğlu'nun da aynı aile tarafından evlatlık edinildiği ve büyütüldüğü öğrenildi. Şimdi Sevgi Nebioğlu'da Metin Akpınar'a babalık davası açmak için hazırlanıyor.