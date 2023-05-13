Edip Semih Yalçın kimdir? Edip Semih Yalçın kaç yaşında? Nereli? MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Edip Semih Yalçın kim?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP'nin İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki MHP İstanbul Milletvekili Adayı Edip Semih Yalçın kimdir? Edip Semih Yalçın kaç yaşında, nereli?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Edip Semih Yalçın'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki MHP İstanbul Milletvekili Adayı Edip Semih Yalçın kimdir? Edip Semih Yalçın kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
EDİP SEMİH YALÇIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Edip Semih Yalçın, 26 Mart 1958 tarihinde Sivas'ın Gemerek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Kamuran, annesinin adı ise Zekiye'dir. Akademisyen ve siyasetçi olan Edip Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Edip Semih Yalçın, ilk ve orta tahsilini Ankara’da tamamlamıştır. 1975 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinde üniversite hayatına başlayan Edip Semih Yalçın, 1975-1978 yılları arasında Gaziantep’te Makine Mühendisliği öğrenimi görmüş ve Gaziantep Ülkü Ocakları İl Sekreteri olarak görev yapmıştır. Semih Yalçın, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.