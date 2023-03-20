Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi kanalda çalışıyor?

Açıkel konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dostlar, güzel bir haberim var 'Ne zaman döneceksin?' Hep sordunuz. Vuslat. Artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13’te ilk bülten için ‘Vira bismillah’ diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam…" ifadelerini kullandı.