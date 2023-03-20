Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi kanalda çalışıyor?
Ünlü spiker Ekrem Açıkel, Halk TV'ye geçtiğini açıkladı. Ekrem Açıkel'in ismi sosyal medyada gündem olurken, hakkında araştırmalar da yapılmaya başlandı. Peki Ekrem Açıkel kimdir? Ekrem Açıkel kaç yaşında? Ekrem Açıkel nereli? Ekrem Açıkel hangi kanalda çalışıyor? İşe Ekrem Açıkel'in biyografisi...
TGRT Haber kanalında ana haber bültenini sunan Ekrem Açıkel'in geçtiğimiz ay TGRT Haber'den ayrıldığı haberi medya gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ekrem Açıkel, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Ekrandan çekilmiş, zorunlu izne çıkarılmıştım. Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim." ifadelerini kullanmıştı.
Ekrem Açıkel'in yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken ünlü spiker konuyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekrem Açıkel, Halk TV’ye geçtiğini duyurdu.
Açıkel konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dostlar, güzel bir haberim var 'Ne zaman döneceksin?' Hep sordunuz. Vuslat. Artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13’te ilk bülten için ‘Vira bismillah’ diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam…" ifadelerini kullandı.