Engin Ardıç kimdir? Neden hayatını kaybetti? Engin Ardıç ne iş yapıyordu?
Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç hayatını kaybetti. Ardıç'ın vefat haberinin ardından 'Engin Ardıç kimdir? Neden hayatını kaybetti? Nereli?' sorgulamaları internette yapılmaya başlandı. Peki Engin Ardıç kimdir? Neden hayatını kaybetti? İşte Engin Ardıç'ın hayatı ile ilgili bilgiler...
Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç hayatını kaybetti. 71 yaşında yaşam gözlerini yuman Engin Ardıç'ın vefatına ilişkin Sabah Gazetesinden de son dakika açıklaması geldi.
Engin Ardıç, bir süredir tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde 27 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.
Sabah Gazetesi'nden Ardıç'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu." ifadeleri kullanıldı.
Peki Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç neden hayatını kaybetti? Engin Ardıç nerelerde çalıştı? Nereliydi? İşte Engin Ardıç'ın hayatı ile ilgili bilgiler...
ENGİN ARDIÇ KİMDİR? NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Engin Ardıç, 1 Şubat 1952'de Trabzon'da dünyaya geldi. Gazeteci ve yazar olan Engin Ardıç, 1970 yılında Galatasaray Lisesi'ni 1976 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.