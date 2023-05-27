Engin Ardıç kimdir? Neden hayatını kaybetti? Engin Ardıç ne iş yapıyordu?

Sabah Gazetesi'nden Ardıç'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu." ifadeleri kullanıldı.

Peki Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç neden hayatını kaybetti? Engin Ardıç nerelerde çalıştı? Nereliydi? İşte Engin Ardıç'ın hayatı ile ilgili bilgiler...