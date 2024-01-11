Erdal Beşikçioğlu Kimdir? Erdal Beşikçioğlu Oyunculuğu Bıraktı Mı? Hangi Partiden Aday Oldu?
Behzat Ç karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu, sosyal medyada gündem oldu. Peki Erdal Beşikçioğlu oyunculuğu mu bıraktı? Hangi partiden aday oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı oldu. Bu açıklama hayranlarını üstü. Son olarak bir müzikalin yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Beşikçioğlu, siyasete girdi.
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
16 Aralık 1970 yılında Ankara'da doğdu.
Erdal Beşikçioğlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında çeşitli projelerde yer almıştır. Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan önemli projeler arasında şunlar yer almaktadır:
"Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi": Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Türk polisiye dizilerinden biri olarak kabul edilen "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde başrolü üstlenmiştir. Behzat Ç. karakteri, Erdal Beşikçioğlu'nun kariyerinde çıkış noktalarından biridir. Dizi, uzun yıllar boyunca büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek takip edilmiştir.
"Vizontele": Türk sinemasının önemli komedi filmlerinden biri olan "Vizontele"de Erdal Beşikçioğlu, önemli bir karakter olan Hüseyin karakterini canlandırmıştır.