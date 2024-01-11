Erdal Beşikçioğlu Kimdir? Erdal Beşikçioğlu Oyunculuğu Bıraktı Mı? Hangi Partiden Aday Oldu?

"Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi": Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Türk polisiye dizilerinden biri olarak kabul edilen "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde başrolü üstlenmiştir. Behzat Ç. karakteri, Erdal Beşikçioğlu'nun kariyerinde çıkış noktalarından biridir. Dizi, uzun yıllar boyunca büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek takip edilmiştir.