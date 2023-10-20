Erdem Özveren Kimdir? Skandal Sözlerle Yine Gündemde!

Erdem Özveren kimdir gelin sizler için detaylı bir şekilde inceleyelim. Son zamanlarda yaptığı skandal paylaşımlarla gündemden düşmeyen Erdem Özveren yine yoğun bir şekilde merak ediliyor. Hayatına dair detaylı bir biyografisi bulunmasa da kendisi hakkında bilinenleri detaylı bir şekilde açıklayacağız!

Erdem Özveren Kimdir? Kime Bağlı?

Aslen Ahıska Türk asıllı olan Erdem ÖZVEREN, İstanbul'da doğup büyüdü (9 Ağustos 1990). Ayşe Özveren ile evli ve iki çocuk babasıdır. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Mahmud Eren Hocaefendi'nin rehberliğinde Erenler Vakfı'nda din eğitimi almış, daha sonra İslami eğitimini Süleymaniye Camii Dâr'ül Kurrâ Medresesi'nde tamamlamıştır. Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde İslami eğitim verdi. Sosyal medyada yazdığı yazılar ve Facebook'taki "Allah katında tek din İslam'dır" başlıklı sayfasıyla dikkatleri üzerine çekerek 1,8 milyon kişiye ulaştı. Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı İsmailağa Cemaati üyesi olarak görev yapan Erdem Özveren son dönemde yaptığı paylaşımlarla üzerine tepkiler çekiyor.