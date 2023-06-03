Fatih Kacır kimdir? Mehmet Fatih Kacır kaç yaşında, nereli?
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MEHMET FATİH KACIR KİMDİR? MEHMET FATİH KACIR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mehmet Fatih Kacır, 16 Ekim 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Fatih Kacır siyasetçi ve girişimcidir.
Mehmet Fatih Kacır, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlamıştır. 2003 yılında üniversite sınavına giren Mehmet Fatih Kacır, Türkiye genelinde 12. olarak derece yapmıştır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Kacır, 2008 yılında Onur Derecesiyle mezun olmuştur.
Mehmet Fatih Kacır, üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı. Disiplinler arası araştırmalar ve proje yönetimi eğitimlerine öncülük etti. Üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı.
Girişimciliğinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alan Kacır, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdürmüştür.