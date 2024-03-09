Feray Açıkgöz kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?

Feray Açıkgöz kimdir son dönemde yoğun bir şekilde aratılıyor. Ümit Özdağ'ın koruması olarak görev yapan Açıkgöz hakkında merak edilenler ise detaylı bir şekilde sizler için araştırıldı. Feray Açıkgöz kimdir? Ne yapmakta? Kaç yaşında ve aslen nereli?

Feray Açıkgöz kimdir? Aslen nereli?

Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra kariyerine spor antrenörlüğü yaparak başlayan Açıkgöz, aynı zamanda ünlü oyuncuların aksiyon sahnelerinde güvenebileceği önemli bir dublör olarak da ortaya çıktı. Açıkgöz, genç yaşına rağmen birçok projeye katılarak tecrübe kazanmış, atletik yeteneği ve enerjisiyle sektörde adından söz ettirmektedir. Hem spor antrenörlüğü hem de başarılı dublörlük yapan Feray Açıkgöz'ün gelecek projeleri merakla bekleniyor.

Feray Açıkgöz'ün Ümit Özdağ ile bağlantısı nedir?

Feray Açıkgöz İstanbul'da bir metro yolculuğundayken Lübnan'lı bir turistin fotoğrafını çektiğini fark etmesi üzerine turisti darp etmiş ve o dönemde gündem olmuştu. Zafer Partisi Genel Başkan'ı Ümit Özdağ ise bu durumdan ötürü Feray'ı övmüş ve bu tutumunu takdir etmişti. Bu durumdan haftalar sonra Feray Açıkgöz sosyal medya hesabı üzerinden "VIP silahlı koruma @umitozdag" bilgisini paylaşmıştı.

Açıkgöz'ün Kariyeri

Türkiye'nin önde gelen dublörlerinden Feray Açıkgöz, hem spor antrenörü kimliğiyle hem de birçok ünlü oyuncunun yanında aksiyon sahnelerindeki performansıyla sık sık manşetlere çıkıyor. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Açıkgöz, eğitiminin ardından başarılı bir kariyere adım attı. Trakya Üniversitesi'ndeki eğitimi Feray Açıkgöz'e spor alanında sağlam bir temel oluşturdu ve daha sonra bunu profesyonel bir kariyere dönüştürdü. Spor antrenörlüğü görevini sürdüren Açıkgöz, yeteneklerini ve tecrübesini öğrencilerine sporun inceliklerini öğretmek için kullanıyor. Feray Açıkgöz, aksiyon sahneleriyle Aslı Enver, Demet Özdemir, Pınar Deniz ve Özge Özpirinçci gibi sevilen Türk oyuncular tarafından güvenilir bir dublör olarak tanınıyor. Bu yetenekli kadın dublör, sinema ve televizyon dünyasında ses getiren yapımlarda önemli roller üstlenmiş, performanslarıyla dikkat çekmişti. Feray Açıkgöz'ün hem spor antrenörlüğü hem de dublörlük kariyerindeki çeşitlilik geniş bir izleyici kitlesi tarafından takdir ediliyor. Türk sinemasına ve televizyon sektörüne katkı sağlayan önemli bir isim olarak karşımıza çıkan Açıkgöz'ün gelecekteki projeleri ve başarıları merakla bekleniyor.