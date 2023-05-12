Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay kaç yaşında? Nereli? AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Fuat Oktay kim?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin Ankara 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Ankara 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Fuat Oktay'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
FUAT OKTAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Siyasetçi, akademisyen ve bürokrat olan Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Fuat Oktay, 1985 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve daha sonrasında üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1990'da ABD'de Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Wayne State Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alan Oktay, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaşmıştır. Fuat Oktay, Beykent Üniversitesinde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı.