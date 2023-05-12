Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay kaç yaşında? Nereli? AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Fuat Oktay kim?

Fuat Oktay, 1985 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve daha sonrasında üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1990'da ABD'de Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Wayne State Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alan Oktay, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaşmıştır. Fuat Oktay, Beykent Üniversitesinde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı.