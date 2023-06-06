Hafize Gaye Erkan kimdir?

Daha önce Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Yönetici Direktör ve Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölümü Başkanı olarak görev aldı. Erkan, büyük ABD bankaları ve sigorta şirketlerinin yönetim kurullarına ve yönetici yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.