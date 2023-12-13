Hollywood'un Bir Yıldızı Daha Kaydı! Efsane Oyuncu Andre Braugher Hayatını Kaybetti

Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher, 61 yaşında hayatını kaybetti. Brooklyn Nine-Nine, Homicide: Life on the Street gibi hafızalara kazınan projelerde yer almıştı.

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Hollywood'un Bir Yıldızı Daha Kaydı! Efsane Oyuncu Andre Braugher Hayatını Kaybetti - Resim: 1

Oyunculuk hayatı boyunca Andre Braugher polis memuru karakteriyle hafızalara kazındı. 

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Hollywood'un Bir Yıldızı Daha Kaydı! Efsane Oyuncu Andre Braugher Hayatını Kaybetti - Resim: 2

Basın sözcüsü Jennifer Allen'in duyurduğu ölüm haberinde Braugher'ın kısa bir süre sonra hastalık geçirdiğini bildirdi. Hastalık sonrası ise vefat etti. 

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Hollywood'un Bir Yıldızı Daha Kaydı! Efsane Oyuncu Andre Braugher Hayatını Kaybetti - Resim: 3

 Andre Braugher Kimdir?

1 Temmuz 1962 yılında doğan Andre Braugher, Homicide:Life on the Street dizisinde oynadı. 

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Hollywood'un Bir Yıldızı Daha Kaydı! Efsane Oyuncu Andre Braugher Hayatını Kaybetti - Resim: 4

1984 yılında Stanford Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra 1988 yılında ise Juilliard Okulu'nun Drama Bölümünden mezun oldu.

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