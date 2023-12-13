Hollywood'un Bir Yıldızı Daha Kaydı! Efsane Oyuncu Andre Braugher Hayatını Kaybetti
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher, 61 yaşında hayatını kaybetti. Brooklyn Nine-Nine, Homicide: Life on the Street gibi hafızalara kazınan projelerde yer almıştı.
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Oyunculuk hayatı boyunca Andre Braugher polis memuru karakteriyle hafızalara kazındı.
Basın sözcüsü Jennifer Allen'in duyurduğu ölüm haberinde Braugher'ın kısa bir süre sonra hastalık geçirdiğini bildirdi. Hastalık sonrası ise vefat etti.
Andre Braugher Kimdir?
1 Temmuz 1962 yılında doğan Andre Braugher, Homicide:Life on the Street dizisinde oynadı.
1984 yılında Stanford Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra 1988 yılında ise Juilliard Okulu'nun Drama Bölümünden mezun oldu.