İYİ Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?
İyi Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?
1 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da doğdu. Ailesi Ordu Fatsalıdır. İlk ve Ortaokulu Fatsa'da okumuştur. Lise eğitimini ise şehir değişiklikleriye birlikte Samsun'da tamamlamıştır. 1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır.
1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askerî darbe ile zorunlu olarak öğrenimine ara verdi. Daha sonra öğrenci aflarından yararlanarak lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.
Siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler üstlendi. 1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı ile başladı.
1987–1989 yılları arasında Bizim Ocak Dergisi ve daha sonra 1988'de de Gençlik, Kültür ve Sanat Ocakları Derneği adı altında teşkilatlanan Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığı ile siyasi hayatını sürdürdü.
1989 yılında Alparslan Türkeş'in isteğiyle Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Yine Türkeş tarafından MÇP İzmir İl Teşkilatı'nda görev yapmak için İzmir’e gönderildi.
2000-2011 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 2011 genel seçimlerinde ise MHP İzmir milletvekili adayı oldu. 2012'de MHP kongresinde genel başkanlığa aday oldu, ancak kazanamadı.
25 Ekim 2017'de Meral Akşener öncülüğünde İYİ Parti'nin kurulmasıyla 2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 2019 yılında İYİ Parti meclis grubu başkanvekili olmuştur. 27. dönem İzmir milletvekilidir.
2024 Yerel Seçimlerinden sonra yapılan İYİ Parti kurultayında Meral Akşener'in tekrar aday olmamasıyla 4 adaydan birisi Müsavat Dervişoğlu olmuştur ve İYİ Parti kurulunda Genel Başkan seçilmiştir.