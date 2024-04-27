İYİ Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?

1 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da doğdu. Ailesi Ordu Fatsalıdır. İlk ve Ortaokulu Fatsa'da okumuştur. Lise eğitimini ise şehir değişiklikleriye birlikte Samsun'da tamamlamıştır. 1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır.

1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askerî darbe ile zorunlu olarak öğrenimine ara verdi. Daha sonra öğrenci aflarından yararlanarak lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.