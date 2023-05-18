Kadir Şeker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kadir Şeker olayı ne? Kadir Şeker son durumu
Kadir Şeker ismi sosyal medyada ve internette gündem oldu. Kadir Şeker'in isminin gündem olmasının ardından arama motorlarında 'Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı ne? Kaç yaşında, nereli?' sorgulamaları yapılmaya başlandı. Peki Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı ne? İşte detaylar...
Kadir Şeker'in ismi sosyal medya ve internette günün en çok konuşulan konularından biri oldu. İsmin gündem olmasıyla birlikte, Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı ne? Kaç yaşında, nereli? sorularına cevap aranmaya başlandı.
Peki Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı ne? Kadir Şeker'in son durumu ne? Kadir Şeker kaç yaşında ve nereli? İşte Kadir Şeker hakkında bilgiler...
KADİR ŞEKER OLAYI NE?
İddialara göre, Kadir Şeker, 5 Şubat 2020 tarihinde Konya'da tartıştıklarını düşündüğü Ayşe Dırla ve Özgür Duran çiftini ayırmaya çalıştı. O sırada üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, araya girdiği sırada elindeki bıçağı Özgür Duran'ın kalbine sapladı. Bıçaklanma sonucunda Duran hayatını kaybetti.
Olayın faili Kadir Şeker Duran'ın şiddet uyguladığı sevgilisi Ayşe Dırla'yı kurtarmak için aralarına girdiğini ve bu nedenden ötürü bıçaklanmanın yaşandığını öne sürdü. Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadir Şeker'in 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından sosyal medyada karar eleştirildi. Pek çok ünlü karara yönelik tepki gösterdi.