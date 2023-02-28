Kazım Akşar kimdir? Nereli? Neden hayatını kaybetti?
Ünlü oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Akşar'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Kazım Akşar kimdir? Kazım Akşar kaç yaşında vefat etti? Nereli? Kazım Akşar hangi yapımlarda rol aldı? İşte Akşar'ın hayatı ile ilgili bilgiler...
Ünlü oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Akşar'ın meslektaşı ünlü isim Melek Baykal üzücü haberi sosyal medya heasbından duyurdu. Kazım Akşar'ın geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazım Akşar'ın vefatının ardından, Akşar'ın hayatı ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Sosyal medya ve internet kullanıcıları Kazım Akşar ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki Kazım Akşar kimdir? Kazım Akşar nereli? Kazım Akşar hangi yapımlarda rol aldı? İşte Akşar'ın hayatı ile ilgili bilgiler...
KAZIM AKŞAR KİMDİR?
Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyaya geldi. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1979 yılında devlet tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalarına başladı.
Kazım Akşar, 1986-1987'de devlet tarafından İngiltere'ye gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı.