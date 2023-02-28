Kazım Akşar kimdir? Nereli? Neden hayatını kaybetti?

Kazım Akşar'ın vefatının ardından, Akşar'ın hayatı ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Sosyal medya ve internet kullanıcıları Kazım Akşar ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki Kazım Akşar kimdir? Kazım Akşar nereli? Kazım Akşar hangi yapımlarda rol aldı? İşte Akşar'ın hayatı ile ilgili bilgiler...