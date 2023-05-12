Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık kaç yaşında? Nereli?

Eski Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın ismi sosyal medyada ve internette gündem oldu. Kerem Kınık'ın ismi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.

Peki Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık kaç yaşında ve nereli? Kerem Kınık hangi görevlerde bulundu? İşte Kınık'ın hayatı ile ilgil bilgiler...