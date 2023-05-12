Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık kaç yaşında? Nereli?
Eski Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın ismi gündem oldu. Peki Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık kaç yaşında ve nereli? Kerem Kınık hangi görevlerde bulundu? İşte Kınık'ın hayatı ile ilgil bilgiler...
Eski Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın ismi sosyal medyada ve internette gündem oldu. Kerem Kınık'ın ismi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.
Peki Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık kaç yaşında ve nereli? Kerem Kınık hangi görevlerde bulundu? İşte Kınık'ın hayatı ile ilgil bilgiler...
KEREM KINIK KİMDİR? KEREM KINIK KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Kerem Kınık, 8 Temmuz 1970'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya gelmiştir.
Kerem Kınık, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Kerem Kınık, 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Kerem Kınık, 2019 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde Afet Tıbbı doktorasını tamamlamıştır. Kınık'ın, Somali Benadir Üniversitesi'nden de Fahri doktorası bulunmaktadır.
Kerem Kınık, 1993-1995 yılları arasında Amasya İl Sağlık Müdürlüğünde sorumlu hekimlik, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı, 1999-2013 yıllarında sağlık, bilgi teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda kurucu ortaklık ve genel müdürlük yapmıştır.