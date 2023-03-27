Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden hayatını kaybetti? Hastalığı neydi? İşte Köksal Engür'ün biyografisi...

Ünlü ismin vefatı sevenlerini yasa boğdu. Haberin ardından Köksal Engür'ün kim olduğu, oynadığı dizi ile filmler ve hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden hayatını kaybetti? Köksal Engür'ün hastalığı neydi? İşte Köksal Engür hakkında bilgiler...