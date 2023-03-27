Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden hayatını kaybetti? Hastalığı neydi? İşte Köksal Engür'ün biyografisi...
Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Köksal Engür hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sosyal medyada gündem olurken Köksal Engür'ün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden hayatını kaybetti? Köksal Engür'ün hastalığı neydi? İşte Köksal Engür hakkında bilgiler..
Türk sinema ve dizi izleyicisinin yakından tanıdığı Köksal Engür hayatını kaybetti. Gece saatlerinde sosyal medyada yer alan vefat haberi kısa sürede yayıldı.
Ünlü ismin vefatı sevenlerini yasa boğdu. Haberin ardından Köksal Engür'ün kim olduğu, oynadığı dizi ile filmler ve hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden hayatını kaybetti? Köksal Engür'ün hastalığı neydi? İşte Köksal Engür hakkında bilgiler...
KÖKSAL ENGÜR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ünlü dizi ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti. Köksal Engür'ün böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunuyordu. Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.
KÖKSAL ENGÜR KİMDİR? KÖKSAL ENGÜR BİYOGRAFİSİ
İsmail Köksal Engür, 5 Mart 1946 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.