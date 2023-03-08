Korcan Karar kimdir? Hangi kanalda? Kaç yaşında? İşte Korcan Karar'ın kariyer yolculuğu

Deneyimli spiker Korcan Karar'ın yeni adresi merak ediliyordu. 1 Mart itibariyle yayın hayatına başlayan Sözcü Tv'de ana haber bültenine deneyimli spiker Korcan Karar transfer oldu. Peki Korcan Karar kimdir? İşte Korcan Karar'ın hayatı...

Korcan Karar, 1 Ocak 1962'de İzmir'de doğdu. Gazeteciliğe 1981 yılında İzmir'de Yeni Asır gazetesinde İtalya ve Roma muhabiri olarak başladı. 985 yılında Sabah gazetesinin kuruluşuyla beraber İstanbul Haber Merkezi'nde foto muhabiri - muhabir olarak çalışmaya devam etti. 1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. 1994 yılında yine Show TV'de Şok programını sundu. Bosna Belgeseli, Bosna'nın Son 365 Günü ve Ölüm Kampları adlı haber belgesellerini hazırlayıp sundu. atv'de bir mizah programı Şok'u hazırladı.