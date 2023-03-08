Korcan Karar kimdir? Hangi kanalda? Kaç yaşında? İşte Korcan Karar'ın kariyer yolculuğu
1 Mart 2023 itibariyle yayın hayatına başlayan Sözcü Tv'de ana haber bültenini sunmaya başlayan Korcan Karar'ın hayatı merak konusu oldu. Korcan Karar hangi kanallarda çalıştı? Kaç yaşında? İşte Korcan Karar'ın hayatı...
Deneyimli spiker Korcan Karar'ın yeni adresi merak ediliyordu. 1 Mart itibariyle yayın hayatına başlayan Sözcü Tv'de ana haber bültenine deneyimli spiker Korcan Karar transfer oldu. Peki Korcan Karar kimdir? İşte Korcan Karar'ın hayatı...
Korcan Karar, 1 Ocak 1962'de İzmir'de doğdu. Gazeteciliğe 1981 yılında İzmir'de Yeni Asır gazetesinde İtalya ve Roma muhabiri olarak başladı. 985 yılında Sabah gazetesinin kuruluşuyla beraber İstanbul Haber Merkezi'nde foto muhabiri - muhabir olarak çalışmaya devam etti. 1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. 1994 yılında yine Show TV'de Şok programını sundu. Bosna Belgeseli, Bosna'nın Son 365 Günü ve Ölüm Kampları adlı haber belgesellerini hazırlayıp sundu. atv'de bir mizah programı Şok'u hazırladı.
Mart 2001'de atv'de Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2005'te atv'de Ana Haber Bülteni'ni "anchorman" (spiker) olarak sunmaya başladı.
2006 yılında İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından "Grande Cavaliere" onur nişanıyla ödüllendirildi. Ocak 2008'de Show TV'ye transfer oldu. Ali Kırca ile beraber çalıştı.
2012 yılında Skytürk 360'ta 50 Dakika ve 50+50 Dakika programını ve 360'ta Ana Haber Bülteni'ni sundu.
2014 yılında Yılmaz Özdil ile ilgili haberlerde tek taraflı davranılarak Yılmaz Özdil’in açıklamalarına yer verilmemesi nedeniyle 360'tan istifa etti. Daha sonra YouTube'de bulunan BuTV'de programlar yaptı.
1 Mart 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de ana haber bültenini sunmaktadır.